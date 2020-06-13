رياضة | قرار اليويفا يحسم قرار مانشستر سيتي بضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار اليويفا يحسم قرار مانشستر سيتي بضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني والذي من المتوقع عودته إلى صفوف النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق الألماني.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن كوتينيو يلعب معارًا في بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم مع وجود بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو ولكن مسئولي النادي البافاري قرروا عدم تفعيل هذا الخيار ولذلك سيعود إلى صفوف برشلونة.

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وأكد الموقع الفرنسي أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي معجب للغاية بالنجم البرازيلي وطالب إدارة السيتيزنز بالتعاقد معه.

وأوضح الموقع الفرنسي أن مانشستر سيتي قد يفقد الثنائي البرازيلي جابرييل جيسيوس والألماني ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبالتالي فإن جوارديولا طالب إدارة المان سيتي بالتعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن تعاقد مانشستر سيتي مع كوتينيو سيعتمد على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بشأن حرمان النادي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، حيث سيتم البت في القرار في منتصف شهر يوليو المقبل.