رياضة | كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع : بيكيه - اراخو - سيرجو روبرتو - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيدال. خط الهجوم : مارتن برايثوايت - جريزمان - ليونيل ميسي. ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56.

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