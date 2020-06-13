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رياضة | كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

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كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن تشكيل أمام ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن. 

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خط الدفاع : بيكيه - اراخو - سيرجو روبرتو - جوردي ألبا. 

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيدال.  

خط الهجوم : مارتن برايثوايت - جريزمان - ليونيل

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق صاحب المركز الثاني برصيد 56.

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