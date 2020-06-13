رياضة | بايرن ميونخ يخطف فوزا قاتلا أمام مونشنجلادباخ ويقترب من لقب البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يخطف فوزا قاتلا أمام مونشنجلادباخ ويقترب من لقب البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، في تحقيق فوزا قاتلا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك فريق مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بواسطة مدافع البايرن بالخطأ في مرماه بافارد.

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وأحرز ليون جويتسكا هدفا قاتلا لبايرن ميونخ في الدقيقة 86 من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية تدفعه خطوة جديدة نحو الحفاظ عن لقب البوندسليجا.

وبهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونخ رصيده للنقطة 73 في صدارة المسابقة وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

ويحتاج البايرن لتحقيق انتصار في المباريات الثلاث المقبلة للفوز بلقب الدوري الألماني رسميا للموسم الثامن على التوالي.