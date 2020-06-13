رياضة | كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

خط الدفاع : دي فراي - سكرينيار - باستوني.

Advertisements

خط الوسط : اشلي يونج - باريلا - كاندريفا - بروزوفيتش - ايريكسن.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

وكان فريق نابولي قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السان باولو بنتيجة هدف نظيف.

الجدير بالذكر أن فريق يوفنتوس قد تأهل بالأمس إلى دور النهائي من كأس إيطاليا بعد الاطاحة بفريق ميلان بالتعادل بمجموع المباراتين بنتيجة هدف لكل فريق والاستفادة من الهدف خارج الأرض.