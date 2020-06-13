رياضة | كشف حساب المريخ البورسعيدي في 17 جولة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب المريخ البورسعيدي في 17 جولة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق المريخ بقيادة أحمد العجوز، المركز التاسع بالمجموعة الثانية ، مجموعة القاهرة والقناة، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 18 نقطة.

وحقق المريخ الفوز في ثلاث جولات، وحقق تسعة تعادلات، وتلقى خمسة هزائم، وسجل لاعبي النادي البورسعيدي، 20 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17 وإستقبل 25 هدفا في مرماه.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي المريخ إذا تمكن 12 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

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1- محمود أجوجو 5 أهداف منهم هدفين في القناة وهدف في الزرقا والنجوم وكوكا كوكاكولا

2- عبد الله ناصر 3 أهداف منهم هدفين في النصر وهدف في الداخلية

3- محمد سعيد هدفين في الداخلية والزرقا

4- أحمد الجندي هدفين في الترسانة ومنتخب السويس

5- أسامة كاچو هدف في الزرقا

6- محمود وحيد هدف في كوكاكولا

7- أحمد حمزه هدف في كوكاكولا

8- عمر عدلى هدف في جمهورية شبين

9- محمد عبد الله جبل هدف في منتخب السويس

10- أحمد صبري هدف في النجوم

11- أمين محمد هدف في النجوم

12- أحمد فروايلة هدف من ضربة جزاء في النجوم.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط