رياضة | إنسيني يقود هجوم نابولي ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر إنسيني يقود هجوم نابولي ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اوسبينا.

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خط الدفاع : دي لورينزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيساي.

خط الوسط : ديمي - زيلنيسكي - ايلماس - بوليتانو.

خط الهجوم : ميرتينز - اينسيني.

وكان فريق نابولي قد فاز في مباراة الذهاب على ملعب السان باولو بنتيجة هدف نظيف، ويحتاج إنتر ميلان الفوز بفارق أكثر من هدف لحسم تأهله لدور النهائي ومقابلة فريق يوفنتوس.