رياضة | علي معلول يتمسك بالأهلي ويرفض إغراءات الخليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر علي معلول يتمسك بالأهلي ويرفض إغراءات الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاستمرار في القلعة الحمراء رافضا فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض معلول مناقشة أي عرض خارجي خلال الساعات القليلة الماضية، متمسكا بالبقاء في الأهلي، خاصة وأنه على علاقة قوية بجماهير القلعة الحمراء.

وأبلغ معلول إدارة الأهلي بأنه مستمر في مكانه ولن يرحل وسعيد بالتواجد في القاهرة.

ويرتبط علي معلول بعلاقة جيدة مع جماهير الأهلي ويسعى لصناعة تاريخ له في مصر، حسب تصريحاته في وقت سابق لقناة القلعة الحمراء.

وتلقى علي معلول العديد من العروض العربية خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه رفض وتمسك بالبقاء في الأهلي.

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اتخذ مسئولو النادي الأهلي قرارًا حاسمًا بشأن التعاقد مع البرازيلي كينو نجم فريق بيراميدز والمعار حاليا لصفوف الجزيرة للإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء، أن ملف كينو تم إغلاقه بشكل نهائي، وأن اللاعب خارج الحسابات الفنية للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي سر التراجع عن صفقة كينو، لافتًا إلى سعر اللاعب مرتفع للغاية ولن يقل عن 7 ملايين دولار بجانب الراتب السنوي الضخم الذي يحتاجه كينو، بالإضافة إلى عدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر في ضمه.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى رغبة الأهلي في ضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي المحتمل.

وفي سياق آخر، تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق المعار، وعدم تجديد إعارته بالموسم الجديد.

وأبدى فايلر إعجابه بمستوى عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالي ورغبته في استعادته مرة أخرى.

وكان فايلر، عقد جلسة مع جهازه المعاون مؤخرًا، وأثنى على أداء اللاعب المعار، بعد أن شاهد عدد من فيديوهاته مع والمنتخب الأوليمبي، وطلائع الجيش بالموسم الجاري.

