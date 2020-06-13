رياضة | محمد النني أساسيا مع بشكتاش لمواجهة أنطاليا سبور بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد النني أساسيا مع بشكتاش لمواجهة أنطاليا سبور بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمد النني ضمن تشكيل فريق بشكتاش لمواجهة أنطاليا سبور، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي.

واستأنف الدوري التركي مرة أخرى أمس الجمعة، بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19" المنتشر حول العالم.

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وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين النني والإدارة، بسبب المستحقات، ورفض النني تخفيض مستحقاته، بل طالب بالحصول على راتبه كاملا وهدد بعد اللعب، إلا أن تقارير تركية أشارت بعد ذلك لحل الأزمة بين النني وإدارة بشكتاش.

ويتواجد بشكتاش في المركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، ويبعد بفارق 12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

وجاء تشكيل بشكتاش كالتالي: