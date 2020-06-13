رياضة | مدرب دورتموند: كافحنا من أجل الفوز على فورتونا دوسلدورف

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب دورتموند: كافحنا من أجل الفوز على فورتونا دوسلدورف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا دراماتيكيًا على حساب فورتونا دوسلدورف، بهدف وحيد حمل توقيع هالاند، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.

أكد لوسين فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، أن فريقه حقق فوزا صعبا على فورتونا دوسلدورف 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في البوندسليجا.

وقال فافر :" كانت مباراة صعبة للغاية. كانوا منظمين للغاية. كافحنا كثيرا. أردنا الفوز حقا. وقمنا بمخاطرة كبيرة من أجل هذا. كان هناك سوء حظ لدوسلدورف والقليل من الحظ لنا.يجب أن نقول لزملائي إنهم لعبوا بشكل جيد للغاية. في النهاية. يجب أن نقول لدوسلدورف أن هذه هي كرة القدم".

وبشأن الهدف الذي تم إلغاؤه قال فافر :" لا يمكنك أن تقول إنه ليس هدفا . لا يمكنك أن تلغيه. القواعد يصعب تحليلها. الأمور تصبح أكثر لتقبل هذا".