رياضة | قائمة هدافي الترسانة قبل توقف دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي الترسانة قبل توقف دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الترسانة المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية ، (القاهرة والقناة) خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني.

ويملك الترسانة، 15 نقطة، حصل عليهم من ثلاث إنتصارات، وستة تعادلات، وتلقى ثمانية هزائم، وأحرز الفريق خلال مشوار الفريق حتى الجولة الـ 17.

ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي فريق الترسانة حتى قبل توقف الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا، إذا تمكن 5 لاعبين من تسجيل الأهداف، وهم :

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1- إيهاب فؤاد 5 أهداف منهم هدفين في النجوم أحدهما من ضربة جزاء، وهدف في المريخ وجمهورية شبين ومنتخب السويس.

2- محمد ابراهيم كريسبو هدفين في الزرقا والقناة

3- أحمد جعفر هدف في النصر

4- إسلام حازم هدف في سيراميكا

5- ـحمد عارف توتى هدف في النجوم

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط