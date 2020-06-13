رياضة | تعرف على هدافي الحمام في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على هدافي الحمام في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الحمام، المركز التاسع بالمجموعة الثالثة (بحرى ) خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة.

سجل لاعبي الفريق المطروحي، 19 هدف ، خلال 17 جولة، ويقدم الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي الحمام خلال 17 جولة بالقسم الثاني.

تمكن 11 لاعبين من تسجيل أهداف الحمام، حيث يتصدر اللاعب يااي كونيه، قائمة هدّافي الفريق برصيد 5 أهداف.

قائمة هدّافي الحمام



1- يايا كونيه 5 أهداف منهم هدفين في البلدية وهدف في دكرنس وأبو قير والرجاء.

2- محمود أبو جودة 3 أهداف منهم هدفين في الرجاء وهدف في الأوليمبي.

3- محمود أبو زيد هدفين في فاركو والرجاء.

4- أحمد الدماطي هدف من ضربة جزاء في دمنهور.

5- شهاب محمد هدف في الرجاء.

6- محمود الزناتي هدف في الرجاء.

7- محمد كفته هدف في الرجاء

8- مهنا منصور هدف في بيلا

9- الدسوقي مسعد هدف في المالية

10- وليد إبراهيم هدف في فاركو

11- عبد الله كاستيلو هدف في الأوليمبي

12- هدف اعتبارى في مباراة بيلا

ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 26 نقطة

6- الرجاء 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبي 19 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط