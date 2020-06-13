رياضة | باريس سان جيرمان يعلن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعلن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة مدوية، بعدما كشف عن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي.

وذكرت إذاعة ‘‘راديو مونت كارلو‘‘ الفرنسية، أن ليوناردو أكد رحيل كل من تياجو سيلفا وإدينسون كافاني عن باريس سان جيرمان واللذان الذي ينتهي عقدهما هذا الصيف.

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وتابع ليوناردو، أن باريس لا ينوي تمديد عقود الثلاثي توماس مونييه ولايفن كورزاوا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج.

وكان باريس سان جيرمان قد توج رسميًا بلقب الدوري الفرنسي بعد إلغائه هذا الموسم، لكن موسمه لم ينته بعد بعد صعوده للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن يستأنف باريس سان جيرمان دوري الأبطال في شهر أغسطس حيث ستلعب الأدوار النهائية في عاصمة البرتغال، مدينة لشبونة، ولم يعرف بي أس جي خصمه المقبل حتى الآن.