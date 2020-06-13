الامارات | بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب "البوندسليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويقف على بعد خطوة واحدة من لقب "البوندسليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 ثم أدرك مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب لايرن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون جوريتسكا حسم المباراة لصالح بايرن بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 86.

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وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب اليوم على فورتونا دوسلدورف 1 / صفر، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وأصبح بايرن ميونخ بذلك قادرا على حسم اللقب بالفوز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

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