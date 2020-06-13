شكرا لقرائتكم خبر عن كاريوس: نصف أندية الدوري الإنجليزي كانت ترغب في ضمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى لوريس كاريوس، حارس مرمى فريق ليفربول، أن نصف أندية الدورى الإنجليزى الممتاز كانت ترغب فى ضمه قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتى خلال فترة المراهقة، وشدد على أنه سيغادر قلعة «آنفيلد» إذا كانت هناك فرصة متاحة للانضمام لفريق كبير.

وقطع كاريوس فترة إعارته لصفوف بشكتاش التركى، التى تبلغ عامين، للعودة إلى ليفربول.

ورغم ذلك خاض كاريوس تجربته الاحترافية الأولى فى الملاعب الإنجليزية مع فريق مانشستر سيتى، الذى وقّع له حينما كان يبلغ 16 عاما، لكنه لم يخض أى مباراة مع الفريق الأول للنادى. وتحدث كاريوس عن تجربته مع سيتى لموقع «ترانسفير ماركت»: «كنت ألعب فى المنتخب الألمانى للناشئين تحت 16 سنة فى ذلك الوقت، وكان هناك الكثير من الكشافة فى المباريات، فى سن السادسة عشرة كان بإمكانى توقيع أول عقد احترافى، كان لدىّ عروض من مختلف الأندية فى ذلك الوقت، لكن مانشستر سيتى بذل أقصى الجهد لمساعدتى، شعرت بأن نصف أندية الدورى الإنجليزى الممتاز تطلب التعاقد معى».