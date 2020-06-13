شكرا لقرائتكم خبر عن سارى بعد التأهل لنهائى كأس إيطاليا: ارتكبت خطأ غبيًا أمام ميلان.. ورونالدو لم يكن محظوظًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف ماوريسيو سارى، المدير الفنى ليوفنتوس، بأنه ارتكب خطأ غبيًا خلال مباراة فريقه أمام ميلان، فى إياب نصف نهائى كأس إيطاليا.

وتعادل يوفنتوس سلبيًا مع ميلان ليتأهل للمباراة النهائية مستفيدًا بتعادله خارج أرضه ذهابا بهدف لمثله.

وقال سارى فى تصريحات لقناة «راى سبورت»، «أمر واضح أنه بعد ثلاثة أشهر من الإيقاف كانت العودة إلى خط التماس ورؤية الفريق على أرض الملعب شعورا جيدا، حتى ولو بدون الجماهير».

وواصل «رونالدو طلبت منه أن يلعب دورًا مركزيًا أكثر، وكان سعيدًا بالتجربة وقدم المباراة التى يحتاجها، ربما لم يكن معتادًا على إهدار ركلة جزاء، لكنه كان غير محظوظ».

وأردف سارى «لقد ارتكبت خطأً غبيًا، لقد انغمست فى حماسة وجود خمسة بدائل، لكن القيام بثلاثة تبديلات فى وقت واحد كان مخاطرة كبيرة، وفى تلك اللحظة فقدنا قبضتنا على المواجهة، يجب علىّ أن أستعمل التغييرات فى أوقات كثيرة». وزاد «استبدلت دوجلاس كوستا خوفًا من تعرضه للأذى، لكن عندما أخرجته كان لا يزال يبدو من بين الأكثر حدة، إنه لاعب يمكنه إحداث الفارق عندما يكون لائقًا».

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