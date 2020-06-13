شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة نابولي أمام إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن انطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، وجينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب سان باولو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. وجاء تشكيل إنتر كالتالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. خط الدفاع: سكرينيار، دي فري، باستوني. خط الوسط: كاندريفا، إريكسن، بروزوفيتش، باريلا، أشلي يونج. خط الهجوم: مارتينيز، لوكاكو. فيما جاء تشكيل نابولي على النحو التالي: حراسة المرمى: أوسبينا. خط الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، هيساي. Advertisements خط الوسط: ديما، زيلينسكي، إلماس. خط الهجوم: بوليتانو، ميرتينز، إنسيني. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي بهدف دون رد، على ملعب إنتر ميلان. الوضع في مصر

اصابات 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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