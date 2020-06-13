شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعدل عقد طلعت يوسف ومفاوضات لضم كريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المهندس محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد فى إقناع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى، بتجديد عقده، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، فى اجتماعه المقبل، اعتماد العقد الجديد وتعديل المقابل المادى على عقد المدير الفنى، وأعلن طلعت يوسف عن عقد جلسة الفترة المقبلة مع الإدارة لمناقشة التقرير الفنى عن الموسم المنتهى، وكذلك مطالب الجهاز الفنى للموسم الجديد، ويشمل تقرير المدرب عدة جوانب، أبرزها شعور الجهاز الفنى بالرضا عما تحقق هذا العام بالمسابقات المحلية والعربية بلغة الأرقام، وكذلك التوصية بعدم التجديد للتوجولى ويلسون اكاكبو، والمطالبة بتسويق بعض اللاعبين أمثال مروان النجار وصبرى رحيل وجدو، ومطالبة مجلس الإدارة بتعويض رحيل رزاق سيسيه وأحمد رفعت بلاعبين فى نفس المركزين،

والتعاقد مع من خمسة إلى سبعة لاعبين على أقصى تقدير، وتردد ترشيح لاعب وسط نادى الزمالك كريم بامبو للانتقال لزعيم الثغر فى ظل عدم اعتماد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عليه، وكذلك تتجه النية للبحث عن مهاجم إفريقى كبديل لرزاق سيسيه فى حالة رحيله، وعلى الجانب الآخر يدرس الجهاز الفنى العودة للتدريبات اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، على أن يكون الشهر الجارى للإعداد البدنى، سواء بشكل منفرد أو عبر مجموعات. وكان طلعت يوسف قد أكد على أن عودة الدورى صعبة للغاية فى ظل تداعيات وباء كورونا.