شكرا لقرائتكم خبر عن ١٥٠ مليون يورو خسائر الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن الدورى الألمانى سيخسر 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التليفزيونى، بسبب فيروس كورونا.

وتوقعت مجلة «كيكر»، الألمانية الرياضية، تحقيق الأندية الـ36، التابعة لدورى الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فى موسم 2021/2020، إيرادات بقيمة 1.2 مليار يورو بدلا من 1.35 مليار يورو، كان منصوصا عليها فى العقد الإعلامى الحالى.

واستندت المجلة فى تقريرها إلى خطاب بهذا الخصوص بعثت به اللجنة المالية التابعة لرابطة الدورى الألمانى إلى الأندية الـ36، أمس الجمعة.

يشار إلى حدوث مشاكل فى مدفوعات حقوق البث التليفزيونى، بعد توقف الدورى الألمانى، بسبب جائحة كورونا. وكان كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذى للرابطة، قد أدلى بتصريحات فى نهاية إبريل الماضى، قال فيها إنه اتفق مع كل الشركاء الإعلاميين «تقريبا» على الحصول على دفعات مقدمة عن الأقساط المستحقة من حقوق البث التليفزيونى. وفى أعقاب الجمعية العمومية لرابطة الدورى الألمانى، فى 23 إبريل الماضى، فى الموسم الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، تم توزيع 51 مليون يورو على الأندية الـ36، ومن المنتظر توزيع 200 مليون يورو أخرى عند إتمام بث آخر مباريات الموسم الحالى. وذكرت «كيكر» أن هذا يتوقف على «سلوك الشركاء فى الدفع».