شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». ونشر حساب يحمل اسم حارس الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة تشير إلى إصابته بعدوى فيروس «كورونا». وكتب جنش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جنش» يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.