شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض صالح جمعة ويبحث التعاقد مع «مارسيلو» لدعم الجبهة اليسرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبته فى الإبقاء على صلاح محسن، مهاجم النادى الأهلي، المعار لصفوف سموحة والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي، فى ظل تمسك حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، باللاعب، مشيرًا إلى أنه ينتظر قرار مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بشأن اللاعبين المعارين، وعلى رأسهم صلاح محسن ومعه محمد عبدالمنعم وفوزى الحناوى وناصر ماهر وكريم يحيى.

وأكد عامر أن ناديه لم يخاطب الأهلى للحصول على خدمات صالح جمعة كما تردد مؤخرًا، وأن ناديه ليس فى حاجة إليه لوجود أكثر من لاعب فى مركزه. وعن عودة النشاط الكروى، أكد المهندس فرج عامر أن مسألة عودة النشاط من عدمها قرار دولة فى المقام الأول، وهو رجل دولة وعلى أتم استعداد لخوض منافسات الدورى، ولن يتضرر فى حال إلغائه ولن يكون نادى سموحة وسيلة ضغط على الدولة فى هذا الشأن على الإطلاق، ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات احترازية قوية فى حال اتخاذ قرار العودة، لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة 100 مليون مواطن.

وعلى الجانب المقابل، علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها داخل الجهاز الفنى للفريق الأول لنادى سموحة بقيادة حمادة صدقى للسعى للحصول على خدمات حسين السيد (مارسيلو)، المدافع الأيسر للنادى الأهلى، والمعار إلى نادى الصفاقسى التونسى، وذلك فى محاولة لدعم الجبهة اليسرى، بعد تأكد عودة المدافع الأيسر ولاعب المنتخب الأوليمبى، المعار من نادى الزمالك، أحمد أبو الفتوح، لناديه.