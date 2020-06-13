بايرن ميونخ يهزم مونشنغلادباخ ويقف على بعد خطوة واحدة من اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق انتصاراً صعباً وتغلب على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة. وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 ثم أدرك مونشنغلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب لايرن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون جوريتسكا حسم المباراة لصالح بايرن بهدف الفوز 2-1 في الدقيقة 86. وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب اليوم على فورتونا دوسلدورف 1-0، بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع. وأصبح بايرن ميونخ بذلك قادراً على حسم اللقب بالفوز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

