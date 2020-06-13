الدوري الألماني: دورتموند يسقط فورتونا دوسلدورف ويؤجل حسم اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

حقق بروسيا دورتموند انتصاراً بشق الأنفس وتغلب على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هيرتا برلين 4-1 وفيردر بريمن على مضيفه بادربورن 5-1 ويونيون برلين على مضيفه كولون 2-1 وتعادل فولفسبورغ مع فرايبورج 2-2. وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي اليوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

