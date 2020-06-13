شكرا لقرائتكم حسام باولو: بقلد رونالدو وحسام حسن أفضل مهاجم واتحاد الكرة لم يكرمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام باولو مهاجم نادى طلائع الجيش، أنه تعرض للظلم من قبل المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم من عدم تكريمه رغم حصوله على لقب هداف بطولة الدورى المصرى لموسمين متتاليين.

وقال حسام باولو خلال حواره مع برنامج "بى أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: إن الانضمام لمنتخب مصر جاء خلال تواجده فى صفوف فريق سموحة وليس الزمالك وكان لدى تحدى كبير عقب الرحيل عن القلعة البيضاء للظهور بالشكل والعودة مرة أخرى للتألق.

وأوضح مهاجم طلائع الجيش، بحاول أقلد كريستيانو رونالدو في كل حركاته وبشجع أي فريق يلعب فيه، وهناك مهاجمين فى مصر على أعلى مستوى مثل مصطفى محمد وحسام حسن وهما الأجدر بقيادة المنتخب حاليا، مؤكدا أن حسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر، رغم وجود عماد متعب.

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وتابع حسام باولو: أننا نعيش ظروف صعبة جدا ومحبوسين في البيت، ولم أمر بهذه الظروف طوال 36 عاما، أن عودة الدورى هذا الموسم أصبحت صعبة جدا ونحتاج 6 أسابيع إعداد لاستئناف البطولة بشكل طبيعى، مؤكدا: "بلعب أنا وأبنى في الشارع لأن الكرة واحشتنى والجمهور".

وأضاف مهاجم طلائع الجيش: "أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للأهلى أو الزمالك وأتمنى ختام مسيرتى في الزمالك لأنى أتظلمت وفضلت 6 أشهر ولم أخذ حقى فكان لازم أمشى علشان تعبت نفسيا، مضيفا: كنت رايح الزمالك هداف الدورى وكسبت السوبر في أول مباراة ولم ألعب تانى وده اللى سببلى أزمة كبيرة لعدم اللعب في وجود عفاريت الكورة أيمن حفنى وستانلى وباسم مرسى".

وعن بداياته، قال حسام باولو: إنه فشل في اختبارات الأهلى بسبب قصر قامتى وانا عندى 15 سنة، ورحت الزمالك ونجحت في 5 اختبارات واختاروا 4 لاعبين وأنا الوحيد اللى مشيت من الخمسة".