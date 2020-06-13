بسيونى: الإغراءات سر طمع اللاعبين المغاربة فى اللعب بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، أن نجاح اللاعبين العرب فى الدورى المصرى أمثال فرجانى ساسى وعلى معلول وأشرف بن شرقى وفخر الدين بن يوسف وغيرهم السبب فى تفكير المغاربة للعب فى الدورى المصرى .
وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريح لـ "الخليج 365"، إن إمكانيات الأندية المصرية وإغراءاتها للاعبين سر طمع اللاعبين المغاربة مثلما تذكر التقارير فى المغرب على عرضهم على أندية مصر .
وأشار بسيونى إلى أن الدورى المصرى يعد أقوى دورى فى الدول العربية و الأفريقية و يساعج على ظهور لاعبين عرب على ساحة أفريقيا بشكل كبير .
وأكد عبد الحميد بسيونى فى وقت سابق أن نجاح التجارب السابقة سر تهافت أندية تركيا للتعاقد مع نجوم الدورى المصرى فى الفترة الحالية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن لاعب الدورى المصرى يتمتع بفنيات عالية تحتاج التزاما وانضباطا إذا توفرا قدم أفضل ما لديه، خاصة أن هناك تجارب سابقة للاعببين من الدورى المصرى نجحت فى تركيا أمثال أحمد حسن وعبد الظاهر السقا وايمن عبد العزيز وغيرهم من النجوم السابقين، وحاليا وجود محمد الننى فى صفوف بشكتاش التركى ومن قبله محمود حسن تريزيجيه الذى انتقل لأستون فيلا بالدورى الإنجليزى.
كما قال بسيونى إن لاعب الدورى المصرى يستطيع أن يطبق الالتزام والانضباط فى الدوريات الأوروبية ما يجعل الفرق تحقق استفادة قوية من ورائه.
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