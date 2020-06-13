شكرا لقرائتكم حسين السيد: أحمد ناجي حر .. وأنا عمري ما أشتغل في غير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول في نادى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد ناجي مدرب حراس سموحة له مطلق الحرية في قراره بعدم العمل في نادي الزمالك على أثر التصريح الشهير الذي أدلى به قبل أيام، وأضاف حسين السيد خلال استضافته في برنامج "أخبارنا" مع الاعلامية فرح علي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أنه هو الآخر لن يقوم بالعمل في كرة القدم إلا من خلال الزمالك ولن يقبل أي نادي آخر وليس الأهلي فقط.

وتحدث حسين السيد عن ناديه مشدداً على أن الزمالك يمتلك فريق قوي للغاية خلال الفترة الحالية، قائلا: "الزمالك يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية ومستعد للعودة الى العمل في الزمالك في أي وقت".

وأضاف حسين السيد، "حققت رقم قياسي موسم 91-92 باستقبالي 7 أهداف فقط"، مضيفا أنه قدم مستويات طيبة خلال تجربته مع الأبيض في عدة مواسم محليا وافريقيا.

وشدد حسين السيد على ان المكسب في افريقيا يتم عن طريق الحكام مستشهدا بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والترجي التونسي في رادس والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية وكذلك هدف انيرامو في شباك الاهلى ,

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وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.