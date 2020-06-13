شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبداللطيف: مروان مينفعش يكون مهاجم الأهلى ومصطفى محمد نمبر وان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، هوأفضل مهاجم في مصر حاليا بكل المقاييس.

وقال وليد صلاح عبداللطيف خلال حواره في برنامج "لقاء خاص جدا" المذاع على أون تايم سبورتس، أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر والناس اللى بتتكلم معندهاش فكرة ومالهاش دعوة بالزمالك ولو كان في الأهلى كنت قلت كدة، لاعب صغير في السن، وبيطور من نفسه وبدأ يسدد على المرمى ودى ميزة جديدة ولازم يحترف في هذا الوقت".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إن مروان محسن كان لاعب كويس جدا في الإسماعيلى، وخد فرص كتير في الأهلى والمنتخب، بس أنا شايف أنه مينفعش يكون مهاجم النادى الأهلى ولا مصر".

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وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف: "أن باسم مرسى وصل لأعلى فورمة، ولكن لم يحافظ على مستواه واتجه للسوشيال ميديا وأصبح لاعب عادى لا يصلح للأندية الكبرى، وهو ما حدث مع عمرو جمال اللى خد وقت كبير جدا لمحاولة العودة لمستواه بعد الرباط الصليبى ولازم يجتهد أكتر لأن عمرو لسه صغير في السن".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: أنه لعب لمنتخب الشباب وهو في نادى المنصورة، وكان معايا سيد عبد الحفيظ وأبو تريكة كان معانا بس مكانش بيلعب خالص ومحمد عبد المنصف، وأنا أول لاعب في جيلى يلعب في المنتخب الأول وكنت بديل حسام حسن".