شكرا لقرائتكم الزمالك المصري يمدد تعاقده مع المدرب كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الزمالك المصري تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي يوم السبت أن مجلس الإدارة نجح في تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم واحد مع الفريق، وأضاف: نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق أداء طيبا خلال الفترة الأخيرة.

ويتولى كارتيرون تدريب الزمالك منذ الثالث من ديسمبر الماضي، عندما تعاقد معه محلس الإدارة لخلافة الصربي ميلوتين سريدوفيتش.