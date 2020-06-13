شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو : أتمنى اللعب فى الأهلى واتحاد الكرة ظلمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام باولو مهاجم فريق طلائع الجيش أنه يتمنى اللعب للأهلى رغم انتمائه للزمالك وذلك بسبب شعبية القلعة الحمراء و الإمكانيات الكبيرة قائلا " أتمنى اللعب للاهلى حتى لو شهر واحد "، وأوضح حسام باولو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه تعرض للظلم من قبل المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم من عدم تكريمه رغم حصوله على لقب هداف بطولة الدورى المصرى لموسمين متتاليين.

وأشار حسام باولو أن الانضمام لمنتخب مصر جاء خلال تواجده فى صفوف فريق سموحة وليس الزمالك و كان لديه تحدى كبير عقب الرحيل عن القلعة البيضاء للظهور بالشكل والعودة مرة أخرى للتألق .

ونجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك والداخلية السابق لمدة ثلاثة مواسم لتدعيم خط هجوم الفريق فى بداية الموسم وكان باولو قد فاز بلقب هداف الدوري موسمين متتاليين ولعب لأندية متعددة بالمسابقة المحلية.