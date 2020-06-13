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شكرا لقرائتكم خبر عن جنش عن شائعة "كورونا": أنا سليم.. ومتواجد فى منزلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفاً في تصريحات خاصة أنه سليم ويتواجد في منزله ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ووصف الحارس الأمر بالشائعة السخيفة، والتي قام بنشرها أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وقال جنش فى تصريحات لـ"الخليج 365":" أنا سليم وأتواجد في منزل وهناك من قام بانشاء حساب باسمي على تويتر وكتب عليه إصابته بالفيروس، ولكنه سليم تماما"، موضحا أنه مستاء من هذه الشائعة ومن انتحال شخصيته عبر موقع "تويتر"، خاصة إن له حساب رسمى وحيد موثق باسمه.
كما قام جنش بنشر تغريدة من خلال حسابه الرسمى ليؤكد أن ذلك الحساب الذى أثار جدلا حول إصابته بالفيروس يعد حساب مزيف وليس له علاقة به وطالب المتابعين بالإبلاغ عنه لغلقه، خاصة أنه سليم ويتواجد فى منزله بشكل طبيعى.
تغريدة جنش
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