شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أتمنى أن تكون المنافسة في الرياضة المصرية داخل الملاعب فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن «الصقر»، نجم منتخب مصرالسابق وعميد لاعبي العالم، على ضرورة عودة الرياضة والأخلاق للملاعب المصرية، وذلك تزامنًا مع اسئناف النشاط في بعض الدوريات العالمية، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كوورونا المستجد «كوفيد 19». وكتب «الصقر»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«عودة الروح والحياة لملاعب وجماهير كرة القدم في ألعالم.. أتمنى أن تعود الرياضة(والأخلاق) للملاعب المصرية قريبا وأن تكون المنافسة داخل الملاعب فقط». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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