شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر» يوجه رسالة لمسؤولي وجماهير الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، رسالة إلى مسؤولي الكرة المصرية، والجماهير، بضرورة عودة الرياضة والاخلاق إلى الملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده الساحه الرياضية من صراعات وازمات.

وكتب «الصقر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«عودة الروح والحياة لملاعب وجماهير كرة القدم في العالم.. أتمنى أن تعود الرياضة (والأخلاق) للملاعب المصرية قريبا وأن تكون المنافسة داخل الملاعب فقط».

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

واعلن مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة المقبلة بدءا من 1 يوليو المقبل.