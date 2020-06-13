شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد» و«أسينسيو» في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه في مواجهة نظيره إيبار، في المباراة التي تنطلق مساء غد الأحد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
وتعد المباراة هي الأولى لفريق ريال مدريد بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف «لاليجا» بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ريال مدريد يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب لاليجا، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، وشهدت القائمة عودة الثنائي المصاب إيدين هازارد وماركو أسينسيو، للمرة الأولى.
جاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا – أريولا – ألتوبي.
الدفاع: كارفخال – خافي هيرنانديز – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – فيرلاند ميندي.
الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – كروس – مودريتش – إيسكو – خاميس رودريجز.
الهجوم: كريم بنزيمه – ماركو أسينسيو – إيدين هازارد – إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – جاريث بيل.
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