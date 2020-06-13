شكرا لقرائتكم شقيق حسين الشحات بعد تسريب العقد: الناس عرفت مفيش حاجة إسمها 150 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد الشحات، شقيق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الرد بشأن ما يتردد عن حصول شقيقه على 150 مليون جنيه، في عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب الشحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" أنا بقالي فترة كبيرة مليش دعوة بالميديا ومريح دماغي خالص بس بما إني في حاجة اتقالت في حقنا لازم ارد وارد بتربيتي اللي أمي ربنا يبارك في عمرها ربيتني عليه".

أضاف :" بما أن الظروف هي اللي فرضت نفسها مش حاجة تاني وبما ان الأيام دي واللي فاتت الكلام كتير عن قيمة عقود اللاعبين حابب اقول كلمتين ..اول حاجة مبدأ تسريب عقود اللاعيبة أمر مرفوض لاي لاعب وخيانه امانه".

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تابع :" ثانيا وسط ضغوط كتير وكلام مش حابب اكرره او اخوض في تفاصيله بس اظن ان الناس عرفت دلوقتي ان عمرنا مكنا بنتشرط ونقول يا كذا يا انا مش هنمضي والناس عرفت ان مفيش حاجة اسمها ١٥٠ مليون لا قيمة شراء ولا حتى عقد ،، والحمد لله وكفى".

اللي اتنازل عليه حسين الشحات في ناديه السابق واللي بياخده في عقده الحالي اللي اصبح امام الجميع بيقول ان الايام اللي بتلف بتثبت يوم بعد يوم ان ربنا كبير وان نعمه الاهلي كبيره وملايين الدنيا متساويش النعمة تي شيرت الاهلي ... ربنا كريم وان شاء الله خير وكل حاجة ترجع وان شاء الله حسين يكون في حاله أفضل ما كنا عليه وان شاء الله نشوف النادي الأهلي بتاعنا تاني انا اسف علي الاطال".