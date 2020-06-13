حساب منسوب لجنش يثير القلق بعد نشر تويته كوفيد 19

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جدة - عمرو شويل أثار حساب منسوب لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قلق متابعيه بعد نشر تويتة مكتوب عليها "فيروس الكورونا COVID-19" واضعا أمامه علامات تعجب.

جنش Advertisements يعتبر الحارس محمود عبد الرحيم جنش من أهم اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء بسبب روح قتالية وتفاؤل جماهير الأبيض بتواجده دائما لاسيما في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حيث يلقبونه بأنه قاهر الأحمر نظرا لأن الأبيض لا يعرف طعم الهزيمة أبدا في وجود الحارس العملاق في الديربي الأشهر عربيا وافريقيا ، غير أنه صاحب التألق في خطف الأبيض بطولات للكأس والسوبر من غريمه التقليدي بعد تصديه لركلات الجزاء . جنش لعب أمام الأهلى في 4 مباريات لم يخسر في احداها بل فاز في ثلاثة وتعادل في الرابعة وهى الأخيرة في القمة 117 في الدوري العام للموسم المنتهى ، ومن قبلها قاد الزمالك للفوز في في نهائي كأس مصر 2015، بهدفين دون رد، وفى سوبر 2017 فاز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بعد تألق جنش حارس الفريق الأبيض في التصدي لركلات الترجيح أمام ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة، وكذلك في دوري2018 فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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