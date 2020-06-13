شكرا لقرائتكم جنش ينفى شائعة إصابته بفيروس كورونا: أنا سليم.. ومتواجد فى منزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفاً في تصريحات خاصة أنه سليم ويتواجد في منزله ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ووصف الحارس الأمر بالشائعة السخيفة، والتي قام بنشرها أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وقال جنش فى تصريحات لـ"الخليج 365":" أنا سليم وأتواجد في منزل وهناك من قام بانشاء حساب باسمي على تويتر وكتب عليه إصابته بالفيروس، ولكنه سليم تماما"، موضحا أنه مستاء من هذه الشائعة ومن انتحال شخصيته عبر موقع "تويتر"، خاصة إن له حساب رسمى وحيد موثق باسمه.

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كما قام جنش بنشر تغريدة من خلال حسابه الرسمى ليؤكد أن ذلك الحساب الذى أثار جدلا حول إصابته بالفيروس يعد حساب مزيف وليس له علاقة به وطالب المتابعين بالإبلاغ عنه لغلقه، خاصة أنه سليم ويتواجد فى منزله بشكل طبيعى.



جنش

فيما شهد اليوم، السبت، توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.