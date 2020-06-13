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شكرا لقرائتكم أحمد مجدي لـ"كارتيرون" : غير طريقة اللعب.. الزمالك فريق هجومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذى جدد عقده مع الفريق الأبيض لمدة موسم بتغيير طريقة اللعب.
وكتب "مجدي" عبر حسابه الشخصي على تويتر: "خطوة جيدة جدا من نادي الزمالك، بالتعاقد لموسم آخر مع كارتيرون، في وجود الاستقرار الفني، وده مهم جدا".
أضاف: "ولكن عليه إيجاد أسلوب مختلف في الدوري للموسم الجديد، إحنا نادي هجومي من الدرجة الأولى، في أفريقيا ممكن نسامح لقوة الفرق، لكن الدوري غير".
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