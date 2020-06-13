شكرا لقرائتكم حسام باولو: عودة الدورى تحتاج 6 أسابيع إعداد والأهلى الأحق باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام باولو مهاجم نادى طلائع الجيش، أن عودة الدورى هذا الموسم أصبحت صعبة جدا ونحتاج 6 أسابيع إعداد لاستئناف البطولة بشكل طبيعى.

وقال حسام باولو خلال حواره مع برنامج "بى أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: أننا نعيش ظروف صعبة جدا ومحبوسين في البيت، ولم أمر بهذه الظروف طوال 36 عاما، ونحتاج شهر ونصف للإعداد لعودة الدورى من جديد، مؤكدا: "بلعب أنا وأبنى في الشارع لأن الكرة واحشتنى والجمهور".

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وأضاف مهاجم طلائع الجيش: "أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للأهلى أو الزمالك وأتمنى ختام مسيرتى في الزمالك لأنى أتظلمت وفضلت 6 أشهر ولم أخذ حقى فكان لازم أمشى علشان تعبت نفسيا، مضيفا: كنت رايح الزمالك هداف الدورى وكسبت السوبر في أول مباراة ولم ألعب تانى وده اللى سببلى أزمة كبيرة لعدم اللعب في وجود عفاريت الكورة أيمن حفنى وستانلى وباسم مرسى".

وعن بداياته، قال حسام باولو: إنه فشل في اختبارات الأهلى بسبب قصر قامتى وانا عندى 15 سنة، ورحت الزمالك ونجحت في 5 اختبارات واختاروا 4 لاعبين وأنا الوحيد اللى مشيت من الخمسة".