شكرا لقرائتكم محمد عمارة: عدد المباريات تصعب عودة الدورى.. وتجديد فايلر خد وقت كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة نجم الأهلى السابق، أن هناك صعوبة كبيرة لعودة الدورى المصرى على غرار الدورى الألماني بسبب كثرة عدد المباريات المتبقية.

وقال نجم الأهلى السابق خلال مداخلة مع برنامج "بي أون تايم"، إن الدولة صاحبة قرار استئناف الدورى أو إلغائه مش اتحاد الكرة، ومن رأيى الشخصى أتمنى عودة الدورى بإجراءات صحية قوية".

Advertisements

وعن تجديد فايلر، أكد محمد عمارة، أن التجديد للسويسرى رينيه فايلر أخد وقت كتير أوى، وكان لازم الموضوع يتحسم بدرى عن كدة، مؤكدا أنه لم يحسم حتى الآن بسبب سفر فايلر لأسرته وأخذ آرائهم".

وأضاف نجم الأهلى السابق: أن الاستقرار مطلوب في الأهلى علشان بطولة أفريقيا، التي غابت عن الفريق منذ فترة كبيرة، وكما مشوار الدورى الذى اقترب من حسم إذا عاد.