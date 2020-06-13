شكرا لقرائتكم حسين السيد: إكرامي أفضل حارس في تاريخ الأهلي ويتفوق على شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد مدير الكرة الأسبق بالفريق الكروي الأول في نادي الزمالك، أن إكرامي الأب هو أفضل حارس في تاريخ القلعة الحمراء، وأضاف حسين السيد خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" مع الاعلامية فرح على عبر قناة الزمالك الفضائية: "هو فيه حد بيشك أن إكرامي أفضل حارس في تاريخ الأهلي، أنا بتكلم عن وجهة نظري فهو أفضل من شوبير".

وقال حسين السيد، حارس مرمى نادى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، الزمالك يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية ومستعد للعودة الى العمل في الزمالك في أي وقت .

وتابع حسين السيد ، "حققت رقم قياسي موسم 91-92 باستقبالي 7 أهداف فقط، مضيفا أنه قدم مستويات طيبة خلال تجربته مع الأبيض في عدة مواسم محليا وافريقيا".

وشدد حسين السيد على أن المكسب في افريقيا يتم عن طريق الحكام مستشهدا بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والترجي التونسي في رادس والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية وكذلك هدف انيرامو في شباك الاهلى ,

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وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.