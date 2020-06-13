شكرا لقرائتكم حسين السيد: محمود عواد لم يستغل الفرصة في الزمالك وكان يجب أن يكون حذرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد مدير الكرة الأسبق بالفريق الكروي الأول في نادي الزمالك، أن محمد عواد حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حصل على الفرصة الكافية في الزمالك لكنه لم يتمسك بها، وأضاف حسين السيد خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" مع الإعلامية فرح على عبر قناة الزمالك الفضائية: "محمد عواد لم يستغل الفرصة التي أتيحت له في الزمالك وكان واجباً عليه أن يكون حذرا بالقدر الأكبر خاصة أنه حارس كبير".

وتابع حسين السيد، أن محمد عواد لم تتاح له الفرصة ثانية بسبب تألق محمد أبو جبل في المباريات التي لعبها وأقنع الجماهير بقدراته في 3 مباريات على الأكثر.

وأشار الحارس الشهير إلى أن محمد عواد لم يفهم أن الزمالك لن يصبر عليه مثل الأندية الأخرى لأنه فريق بطولات بالإضافة إلى امتلاك الحراس الآخرين مهارات قوية.

وقال حسين السيد، حارس مرمى نادى الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، الزمالك يسير بشكل جيد من الناحية الإدارية ومستعد للعودة الى العمل في الزمالك في أي وقت .

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وأضاف حسين السيد في تصريحات ، "حققت رقم قياسي موسم 91-92 باستقبالي 7 أهداف فقط"، مضيفا أنه قدم مستويات طيبة خلال تجربته مع الأبيض في عدة مواسم محليا وأفريقيا.

وشدد حسين السيد على أن المكسب في أفريقيا يتم عن طريق الحكام مستشهدا بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والترجي التونسي في رادس والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية وكذلك هدف انيرامو في شباك الاهلى ,

وتحدث عن الهدف الذى دخل مرماه في مباراة شوتنج ستارز النيجيري، قائلا كنت ممسك بالكرة و فكرت في اكثر من قرار في مباراة بطل نيجريا مما جعل الكرة تسكن في شباكي بطريقة سهلة وغربية .

وأرجع حسين السيد سبب الهدف إلى الأخطاء الساذجة الناتجة عن زيادة ثقة وتفكير في أكثر من حل .

أكد حسين السيد نجم الزمالك السابق أن اختار اعتزال الكرة مبكرا لتفضيل العمل الاداري عن الاستمرار في الملاعب، كاشفا أنه كان ينوي الاعتزال ولكن رحيل نادر السيد للاحتراف في بلجيكا اضطرني للبقاء موسم آخر، من أجل البقاء مع عبد الواحد السيد لاسيما أنه لم يكن هناك بديلا للحارس، ونصحت المسئولين بالتعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى مزارع دينا السابق.