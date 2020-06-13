شكرا لقرائتكم جنش ينفى إصابته بفيروس كورونا.. ويؤكد: حساب مزيف السبب فى الشائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة حول إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفاً في تصريحات خاصة أنه سليم ويتواجد في منزله ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ووصف الحارس الأمر بالشائعة السخيفة، والتي قام بنشرها أحد الأشخاص المنتحلين شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وقال جنش فى تصريحات لـ"الخليج 365":" أنا سليم وأتواجد في منزل وهناك من قام بانشاء حساب باسمي على تويتر وكتب عليه إصابته بالفيروس، ولكنه سليم تماما"، موضحا أنه مستاء من هذه الشائعة ومن انتحال شخصيته عبر موقع "تويتر"، خاصة إن له حساب رسمى وحيد موثق باسمه.



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كما قام جنش بنشر تغريدة من خلال حسابه الرسمى ليؤكد أن ذلك الحساب الذى أثار جدلا حول إصابته بالفيروس يعد حساب مزيف وليس له علاقة به وطالب المتابعين بالإبلاغ عنه لغلقه، خاصة أنه سليم ويتواجد فى منزله بشكل طبيعى.

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فيما شهد اليوم، السبت، توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

يعتبر الحارس محمود عبد الرحيم جنش من أهم اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء بسبب روح قتالية وتفاؤل جماهير الأبيض بتواجده دائما لاسيما في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حيث يلقبونه بأنه قاهر الأحمر نظرا لأن الأبيض لا يعرف طعم الهزيمة أبدا في وجود الحارس العملاق في الديربي الأشهر عربيا وافريقيا ، غير أنه صاحب التألق في خطف الأبيض بطولات للكأس والسوبر من غريمه التقليدي بعد تصديه لركلات الجزاء .

جنش لعب أمام الأهلى في 4 مباريات لم يخسر في احداها بل فاز في ثلاثة وتعادل في الرابعة وهى الأخيرة في القمة 117 في الدوري العام للموسم المنتهى ، ومن قبلها قاد الزمالك للفوز في في نهائي كأس مصر 2015، بهدفين دون رد، وفى سوبر 2017 فاز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بعد تألق جنش حارس الفريق الأبيض في التصدي لركلات الترجيح أمام ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة، وكذلك في دوري 2018 فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.