ساسى يستعين بمدربة مهارات ذهنية لتطوير الجوانب النفسية بعد أزمة كورونا

جدة - عمرو شويل استعان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمدربة مهارات ذهنية وعقلية لمساعدته على إزالة الضغوطات التى مر بها فى الفترة الأخيرة بسبب أزمة انتشار فيرس كورونا والذى أدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدور المصرى منعًا لانتشار الفيرس، وتكون مهمة تلك المدربة تدريب اللاعب على بعض الجوانب النفسية والعقلية لتطويرها.

ونشر ساسى صورته مع مدربته معلقًا عليها: "with mental coach best.. thanks for all.. mental training" ما يعنى باللغة العربية: "مع أفضل مدرب ذهنى.. شكرًا للجميع.. تدريب عقلى".

ويجهز مسئولو الزمالك بعض البنود التحفيزية لفرجانى ساسى لتجديد عقده الحالى، وذلك بإضافة بنود المكافآت المالية داخل العقد من أجل الحفاظ على استمراره مع الفريق الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من تونس، ويشارك اللاعب حاليا فى معسكر منتخب بلاده وسيعود إلى الزمالك فور وجود قرار باستئناف التدريبات الجماعية.

ويخوض ساسى حاليا التدريبات مع منتخب تونس فى بلاده بعدما قرر منذر الكبير، المدير الفنى لنسور قرطاج، استدعاءه إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقام خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى مختلف دول العالم، بعدما قرر الاتحاد التونسى لكرة القدم، استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذى توقف حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس فى مارس الماضى ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا فى هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قبل أن يتم تأجيل المباريات لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

وحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤخرا، على تأكيد عدم طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، الحصول على 50 مليون جنيه سنويًا، من أجل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وشدد مرتضى منصور على أن فرجانى ساسى لم يتحدث حول مطالبه المالية لتجديد التعاقد مع قلعة ميت عقبة، ويستعد اللاعب التونسى حاليًا للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى، لذا يركز اللاعب على مواصلة استعداداته مع نسور قرطاج من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية فى ظل توقف النشاط الكروى وحرص جهاز الزمالك على التواصل معه لدعمه فى الفترة الحالية للحفاظ على مستواه من خلال معسكر المنتخب التونسى.