هل يتأثر اتفاق الأهلي مع فايلر على التجديد بعودة النشاط الرياضي ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مسئولو النادي الأهلي ملف عودة النشاط الرياضي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ومدى تأثير هذه القضية في تجديد عقد المدير الفني بعدما اتفق الطرفين (الأهلي وفايلر) على التجديد لمدة موسمين خلال المفاوضات التى تم بينهما على مدار الأيام الماضية وكشف عنها الأهلي في بيان رسمي أمس ، الجمعة، من أجل وضع النقاط فوق الحروب بشأن مستقبل المدرب السويسري مع القلعة الحمراء. وعلم ”الخليج 365” أن مفاوضات التجديد بين فايلر والأهلي تطرقت لجميع السيناريوهات ومنها بالطبع إمكانية إلغاء الموسم الحالي حال صدور قرار رسمي من الجهات المعنية ، وتم الإتفاق على بقاء المدرب السويسري مع الفريق حتى لو تم إلغاء الموسم الحالي . ويرى فايلر أن الظروف مُهيّأة لعودة النشاط الرياضي خاصة بعد عودة كثير من الدوريات الأوربية وأكد مسئولو الأهلي للمدرب السويسري أن الدولة المصرية ترغب في عودة النشاط ولن يتم إلغاء الموسم الحالي إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لهذه الخطوة وهو ما تفهّمه فايلر الذي سافر أمس ، الجمعة، إلى بلاده من أجل زيارة أسرته.

وكشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد رينيه فايلر، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل عقد ثلاثة اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

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وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأكد مرتجى أن الأهلى متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التى يملكها ويليق بالأهلى، فى المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل فى الأهلى، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذى بدأه منذ توليه المهمة.وأشار خالد مرتجى إلى أن فايلر، بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده فى حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط.

وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه "أى مرتجي" أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب فى الإطار الإيجابى، وأن فايلر سوف يستمر فى مهمته. هذا فضلاً عن أن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته فى تجديد عقده وارتياحه بالعمل فى الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادى يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفنى الذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفنى وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجى أنه يثق تماماً فى شخصية فايلر، خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب فى دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل فى الأهلى ويرغب فى الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.