شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمر كمال يُحيى حفل زفاف حمدى فتحى وسط نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشاب عمر كمال حفل زفاف حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى، الذى أقيم اليوم السبت، فى أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد من نجوم المارد الأحمر، والأهل والأصدقاء، وحرص نجوم الأهلى على مشاركة حمدى فتحى فرحته بحفل زفافه، وتواجدوا بجواره مستغلين فترة توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا.

وتلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في اتحاد الكرة أكدوا خلالها أن الجبلاية ستدفع تكاليف علاج حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة بعدما أُصيب اللاعب منذ عدة أشهر خلال معسكر المنتخب الوطني الأول ، وجاء رد الاتحاد على الأهلي بعدما أستفسر الأخيرحول موعد تسديد هذه المستحقات خاصة بعدما أرسل الأهلى كل الفواتير الخاصة بعلاج اللاعب وسفره أكثر من مرة إلى ألمانيا سواء لإجراء الجراحة أو التأهيل أو لعرض نفسه على الخبير الألمانى.

ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.