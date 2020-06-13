شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة توقيع كارتيرون على عقود الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” لحظات توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبة لمدة موسم إضافى، حيث بدأت الجلسة بالتوقيع على العقد من جانبه ووقع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك من جانب النادى الأبيض.

وحرص كارتيرون على التقاط الصور التذكارية مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ووكيله يحيى على فور التوقيع، بعدما تمت كافة الاتفاقات معه من خلال أمير مرتضى لتجديد تعاقده مع النادى.



توقيع كارتيرون مع أحمد جلال إبراهيم



كارتيرون وأمير مرتضى ويحيى على وكيله



كارتيرون وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك بعد التوقيع

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور تلبية دعوة اتحاد الكرة التى وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة فى المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائى بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور فى هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجناينى على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية فى اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير فى الاجتماع لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.