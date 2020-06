شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يستعين بمدربة لتطوير الجوانب العقلية والنفسية بعد أزمة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمدربة مهارات ذهنية وعقلية لمساعدته على إزالة الضغوطات التى مر بها فى الفترة الأخيرة بسبب أزمة انتشار فيرس كورونا والذى أدى لتوقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدور المصرى منعًا لانتشار الفيرس، وتكون مهمة تلك المدربة تدريب اللاعب على بعض الجوانب النفسية والعقلية لتطويرها.

ونشر ساسى صورته مع مدربته معلقًا عليها: "with mental coach best.. thanks for all.. mental training" ما يعنى باللغة العربية: "مع أفضل مدرب ذهنى.. شكرًا للجميع.. تدريب عقلى".

Advertisements