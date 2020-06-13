شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: بند فى لائحة الموسم الجديد لتتويج الفريق المتصدر حال إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مع الأندية خلال الاجتماعات التى ستقام خلال الأسبوع الجارى، وضع بند صريح في لائحة لجنة المسابقات في الموسم الجديد ينص علي تتويج الفريق المتصدر بدرع الدوري حال الغاء المسابقة لأسباب قهرية كما هو الحال حاليا في زمن الكورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أن البند أيضا سيتضمن هبوط الفرق الثلاثة الاخيرة في حالة الغاء الدوري لأي سبب قهري ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدني وفقا للائحة الصعود والهبوط الخاصة بكل قسم من الأقسام الأدني .

وتابع مسئولو الجبلاية أنه عندما تكررت ظاهرة الانسحاب من المباريات وضع اتحاد الكرة بندا صريحا خاص بالانسحاب في المباريات وتم تطبيقه في اكثر من مناسبة ونفس الامر سيتم تطبيقه حال الغاء الدوري اعتبارا من الموسم الجديد.

وتجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

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وتنطلق اجتماعات اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول و ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

وستلتقى اللجنة يوم الأربعاء المقبل أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص يوم الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعه بسبب انتشار فيروس "كورونا".