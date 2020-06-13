شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أيمن أشرف يستعرض عضلاته على "يخت فى البحر" ويعلق: "ها إيه تانى؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، عضلاته خلال تواجده على "يخت" فى أحد البحار، متباهيًا بقدرته على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر سلبيًا بفترة توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز بسبب انتشار فيرس كورونا، حيث ظهر اللاعب بجسم رشيق مازال يحافظ على وزنه المثالى.

ونشر أيمن أشرف صورته خلال استعراض عضلاته عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "ها إيه تانى؟" وهى الكلمة التى اشتهر بها الفنان محيى إسماعيل.

ويعد أيمن أشرف ضمن التشكيلة الأساسية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى خلال الموسم الجارى، لأنه يمتاز بإخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعى وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز.

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، ليعود بعدها إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق. Advertisements لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً. واستخدم فايلر أيمن أشرف فى قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسى على معلول فى بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدورى الابطال الأفريقي. ويعد أيمن أشرف من الركائز فى صفوف المنتخب المصرى بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدرى الذى يستخدمه فى مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة. ومؤخراً قامت إدارة النادى الأهلى بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي. وقام مسئولو النادى الأهلى بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافى لينتهى موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك فى صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أيمن أشرف يستعرض عضلاته على "يخت فى البحر" ويعلق: "ها إيه تانى؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.