شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستطلع رأى عمار حمدى قبل التفاوض الرسمى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، عدة اتصالات بعمار حمدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش، من أجل استطلاع رأيه حول موافقته المبدئية على الانضمان لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفضل مسئولو نادى بيراميدز استطلاع رأي عمار حمدى فى الانمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة النادى الأهلي للتفاوض حول قيمة الصفقة ونظام العقود التى ستبرم بين الثلاث أطراف، لاسيما وأن عقد إعارة عمار مع الطلائع سينتهى بنهاية الموسم الحالى، وبعدها يصبح اللاعب على قيد المارد الأحمر.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

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ولم يحصل عمار حمدى لاعب النادى الأهلى على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولا يملك عمار حمدى رصيدا تهديفيا يوازى موهبته الكبيرة اذ لعب صاروخ الأهلى الصاعد 18 مباراة بقميص النصر قبل انضمامه للأهلى سجل هدفا وصنع أخر، أما فى الأهلى فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وفى نادى الاتحاد السكندرى حيث تألق وأبدع عمار حمدى لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.