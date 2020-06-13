شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مراحل تطور صناعة وشكل كرة القدم حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات ملحوظة تحدث فى كل عام عن الذى سبقه، فى المادة المصنع منها كرة القدم، وكذلك الشكل، لكونها اللعبة الشعبية الأولى فى العالم، والتى تجذب أنظار جميع عشاق الساحرة المستديرة، لذا يهتم بها العلماء ويبحثون دائماً عن إحداث أى تطورات فى شكلها، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تطور الكرات التى تستخدم فى المونديال أو البطولات الأوروبية و الأفريقية الكبرى.

بدأت الفكرة تدب على أرض الواقع، بعدما تم تصنيع أول كرة قدم عبارة عن قِربة صُنعت من جلد بعض الحيوانات، ثمّ تطوّرت ليتم صناعتها من المطاط، وقام شخص يُدعى تشارلز جوديير بتطوير وتقوية الكرة المُستخدَمة من المَطّاط؛ والتى تم نفخها لأول مرة عام 1900، فتم تطويرها ليتم صناعتها من مطاط أقوى يتحمل ضغط الركل والهواء، إلى أن ظهرت الكرة البيضاء للعب تحت الأضواء الكاشفة عام 1951.

مرت الكرة بمرحلة أخرى وهى الجلد الصناعى من 1960 إلى 1970، حتى ظهرت أو لكرة قانونية من إحدى الشركات الرياضية، ببطولة كأس العالم فى المكسيك.

من 1960 إلى 2000

مع التقدم العلمى ظهر اكتشاف جديد ساهم فى تطوير كرة القدم بشكل كبير وهو الجلد الصناعي، وفى عام 1960 تم إنتاج أول كرة اصطناعية كلياً بواسطة الجلد الصناعى، وكان الجلد الصناعى المستخدم فى كرة القدم يحاكى نظام الجلد الطبيعى مع امتصاص أقل بكثير للمياه، وراحة أكثر للأقدام وسرعة ارتداد أعلى.

ساعدت الجلود الاصطناعية على سهولة إيجاد تصميم جديد لكرة القدم، حيث قام المهندس المعمارى الأمريكى ريتشارد بوكمينستر فولر بإعداد تصميم لكرة القدم عندما كان يحاول العثور على طريقة لبناء المبانى باستخدام الحد الأدنى من المواد؛ الشكل الذى توصل إليه هو عبارة عن سلسلة من الشكل خماسى الأضلاع وسداسى الأضلاع التي يمكن تركيبها معا لتكوين سطح كروى.

في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1970 في المكسيك استخدمت كرة قدم سميت باسم تيليستار"Telstar" وتم تطبيق شكل التصميم الذى توصل إليه المهندس المعمارى ريتشارد بكمنستر فولر على كرة القدم، حيث تتألف الكرة تيليستار من 12 جزءا من خماسى الأضلاع و20 جزءا من سداسى الأضلاع تمت خياطتها معاً، ونفخها بالهواء لتحقق الشكل الدائرى.

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استخدام اللونان الأبيض والأسود فى الكرة لمساعدة المشاهدين على التليفزيون الأبيض والأسود على مشاهدة الكرة بوضوح.

من 2000 إلى 2009

استمرت التطورات فى تصميم كرة القدم، وتم افتتاح الكثير من الشركات المختصة بصناعة كرة القدم، مثل أديدس ونايك وبوما وأصبحت مؤخراً تستخدم مواد عالية الجودة وساهمت التكنولوجيا الجديدة فى اختبار كرة القدم واختلفت التصاميم لكل بطولة، وأصبح يعقد مهرجان لعرض تصميم كرة القدم فى كل بطولة.

منذ 2010 حتى الآن

أشهر كرة قدم أنتجت في العام 2010 هي كرة القدم "جابولانى" تمت دراساتها بالتعاون مع الأكاديميين فى جامعة لوبورو، وكانت الكرة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2010 فى جنوب أفريقيا.

تتكون الكرة من سطح مركب من ثمانية لوحات مصبوبة حرارياً تهدف إلى تحسين الديناميكا الهوائية، تم استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.



